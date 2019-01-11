11.01.2019, 07:40

NB! Для участия в адресованном одиноким пенсионерам социальном проекте нужны добровольцы


rus.delfi.ee
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NB! Для участия в адресованном одиноким пенсионерам социальном проекте нужны добровольцы
Фото: Александр Гужов

Управа Пыхья-Таллинна приглашает добровольцев принять участие в благотворительном проекте, в рамках которого одинокие пенсионеры получат пакеты помощи с хозяйственными товарами.

Пакеты помощи будут укомплектованы добровольцами, которые затем разнесут их одиноким пенсионерам по домам. Всего в этом году пакеты от районной управы получат 1200 одиноких пожилых людей.

В связи с большим объемом работы, управа Пыхья-Таллинна приглашает всех желающих принять участие в благотворительном проекте. Внести свой вклад могут все — от школьников до людей зрелого возраста.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, пожилые люди рады вниманию и обратная связь, которая от них поступает, согревает сердца добровольцев.

”Для нас это не только возможность оказать практическую помощь, но и проявить внимание к одиноким пожилым людям, показать, что общество о них заботится. Также это еще один пример того, как с помощью добровольцев можно решить многие важные проблемы. Например, летом мы вместе с молодыми волонтерами собирали пожертвования, которые были переданы приюту для животных. Эта кампания была очень успешной. Проект, адресованный одиноким пенсионерам, тоже стал очень востребованным”, — сказал Кальюлайд.

Проведение проекта запланировано на следующие выходные, 19 и 20 января. Пакеты помощи будут укомплектованы в помещениях Молодежного центра Пыхья-Таллинна. Затем добровольцы разнесут их пенсионерам по домам.

Для того, чтобы записаться в добровольцы и принять участие в благотворительном проекте, необходимо написать по адресу: elena.stern@tallinnlv.ee.

Пакеты помощи одиноким пенсионерам заменили в Пыхья-Таллинне конфеты, которые ранее раздавали пожилым людям к Рождеству. В этом году акция пройдет уже третий раз. Районная управа надеется, что пакеты помощи с хозяйственными товарами помогут пенсионерам сэкономить немного денег, которые они затем смогут потратить по своему усмотрению — например на билеты в театр или на что-либо другое приятное или нужное.

На снимках: В прошлом году в адресованном одиноким пенсионерам благотворительном проекте принялди участие около 100 добровольцев.

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