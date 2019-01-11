NB! Для участия в адресованном одиноким пенсионерам социальном проекте нужны добровольцы

Пакеты помощи будут укомплектованы добровольцами, которые затем разнесут их одиноким пенсионерам по домам. Всего в этом году пакеты от районной управы получат 1200 одиноких пожилых людей.

В связи с большим объемом работы, управа Пыхья-Таллинна приглашает всех желающих принять участие в благотворительном проекте. Внести свой вклад могут все — от школьников до людей зрелого возраста.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, пожилые люди рады вниманию и обратная связь, которая от них поступает, согревает сердца добровольцев.

”Для нас это не только возможность оказать практическую помощь, но и проявить внимание к одиноким пожилым людям, показать, что общество о них заботится. Также это еще один пример того, как с помощью добровольцев можно решить многие важные проблемы. Например, летом мы вместе с молодыми волонтерами собирали пожертвования, которые были переданы приюту для животных. Эта кампания была очень успешной. Проект, адресованный одиноким пенсионерам, тоже стал очень востребованным”, — сказал Кальюлайд.

Проведение проекта запланировано на следующие выходные, 19 и 20 января. Пакеты помощи будут укомплектованы в помещениях Молодежного центра Пыхья-Таллинна. Затем добровольцы разнесут их пенсионерам по домам.

Для того, чтобы записаться в добровольцы и принять участие в благотворительном проекте, необходимо написать по адресу: elena.stern@tallinnlv.ee.