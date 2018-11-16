Названы выдающиеся деятели в сфере интеграции в Эстонии

”Доброжелательное, сплоченное и счастливое общество начинается с отзывчивых людей”, — сказал министр культуры Индрек Саар. ”Мы выразили признательность людям с большим сердцем и активным организациям, чья деятельность, способствовавшая сближению представителей различных культур и языков и пониманию друг друга, была очень заметной, а также внесла вклад в общество в целом. Я уверен, что благодаря деятельности лауреатов премии, Эстония для всех нас стала еще более доброжелательным и безопасным домом, жители которого еще более сплочены”, — сказал Саар.

Премии за ознакомление эстонской общественности с культурой проживающих в Эстонии национальных меньшинств удостоился Ида-Вирумааский центр интеграции. Благодаря организованным им конференции, тематическому парку, фестивалю и выпуску печатных материалов общественности было представлено многонациональное и красочное культурное наследие Ида-Вирумаа.

Премия за содействие контактам между эстоноязычными и иноязычными жителями была присуждена Силламяэскому обществу защиты детей и НКО ”Особый мир”.

НКО ”Особый мир” организовало для молодежи фестиваль уличного танца ”Nolimit Dance Battle” с целью повышения осведомленности общества о людях с особыми потребностями. В фестивале приняли участие около сотни молодых людей в возрасте от 10 до 26 лет из Эстонии, Латвии, Литвы, России и Финляндии. Фестиваль помог разрушить стереотипы, а также предоставил молодым людям с особыми потребностями возможность выразить себя через танец наравне с другими.