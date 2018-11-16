Названы выдающиеся деятели в сфере интеграции в Эстонии

В четверг, 15 ноября, вечером были объявлены лауреаты премий 2018 года за развитие сферы интеграции. Всего было присуждено четыре премии по 1000 евро каждая. Цель премий заключается в признании заслуг частных и юридических лиц, которые на протяжении года побуждали людей различных национальностей к совместной деятельности, сказано в пресс-релизе.
”Доброжелательное, сплоченное и счастливое общество начинается с отзывчивых людей”, — сказал министр культуры Индрек Саар. ”Мы выразили признательность людям с большим сердцем и активным организациям, чья деятельность, способствовавшая сближению представителей различных культур и языков и пониманию друг друга, была очень заметной, а также внесла вклад в общество в целом. Я уверен, что благодаря деятельности лауреатов премии, Эстония для всех нас стала еще более доброжелательным и безопасным домом, жители которого еще более сплочены”, — сказал Саар.
Премии за ознакомление эстонской общественности с культурой проживающих в Эстонии национальных меньшинств удостоился Ида-Вирумааский центр интеграции. Благодаря организованным им конференции, тематическому парку, фестивалю и выпуску печатных материалов общественности было представлено многонациональное и красочное культурное наследие Ида-Вирумаа.
Премия за содействие контактам между эстоноязычными и иноязычными жителями была присуждена Силламяэскому обществу защиты детей и НКО ”Особый мир”.
НКО ”Особый мир” организовало для молодежи фестиваль уличного танца ”Nolimit Dance Battle” с целью повышения осведомленности общества о людях с особыми потребностями. В фестивале приняли участие около сотни молодых людей в возрасте от 10 до 26 лет из Эстонии, Латвии, Литвы, России и Финляндии. Фестиваль помог разрушить стереотипы, а также предоставил молодым людям с особыми потребностями возможность выразить себя через танец наравне с другими.
Силламяэское общество защиты детей смогло собрать детей и молодежь разных национальностей со всех уголков Эстонии, чтобы поставить на сцене научно-космический мюзикл ”Аэлита 2.0, или Заметь чудо в человеке!”. Процесс создания мюзикла состоял из концерта-конкурса с целью отбора участников, а также из серии обсуждений будущего интеграции в Эстонии. Участники смогли на собственном опыте убедиться, что для совместных дел национальность не важна, — образовался круг друзей, которых объединяли музыка и танец.
Премии молодому специалисту в сфере интеграции или культуры национальных меньшинств, активно развивавшему данную область, удостоилась Анна Миронова. В качестве кандидата на премию ее выдвинуло украинское землячество г. Силламяэ ”Водограй”, по оценке которого Анна Миронова внесла большой вклад в деятельность землячества и привлечение молодежи.
В общей сложности на конкурс премий было подано 25 заявок.
Фонд интеграции присуждает премии за развитие сферы интеграции с 1999 года. Выдача премий субсидируется Министерством культуры.