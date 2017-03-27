Названа самая популярная русскоязычная радиостанция в Эстонии

Согласно свежему исследованию, проведенному TNS Emor, самой слушаемой русскоязычной радиостанцией Эстонии остается ”Русское Радио”. ”Русское Радио” является неизменным лидером рейтингов с марта 2016 года.

”Безусловно, лидерство ”Русского Радио” заслужено. Мы собираем большинство симпатий русскоязычных слушателей страны даже несмотря на то, что с помощью обычных приемников ”Русское Радио” можно слушать не везде, где проживает наша потенциальная аудитория. ”Русское Радио” — это сильный профессиональный медиапродукт, который делается с радостью и страстью командой единомышленников”, — считает программный директор ”Русского Радио” Наталья Шустрова.

Свежие рейтинги радиостанций, полученные TNS Emor в рамках исследования аудитории в период с 30 ноября 2016 по 28 февраля 2017, показали, что ”Русское Радио” слушает 128 тысяч человек в неделю.

”Очень приятно, что наш труд находит отклик в сердцах слушателей. Признание тех, для кого работаешь — что может быть большей похвалой?” — прокомментировала Шустрова.

SKY Радио занимает второе место среди коммерческих русскоязычных радиостанций в Эстонии.