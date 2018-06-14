14.06.2018, 18:35

Назван кандидат в преемники Лаури Леэзи

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rus.delfi.ee
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debatt-36Foto: Ilmar Saabas

Таллинской городской управе представлено на утверждение предложение конкурсной комиссии, выбравшей новым директором Таллинского французского лицея Петера Педака. Он, в случае утверждения, приступит к исполнению обязанностей в августе, сообщает Раэпресс.

Педак выбран единогласно из числа двух кандидатов. Как отметил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, в его пользу сработало намерение сочетать в школе старое с новым, продолжая начатое предшественником и реагируя на происходящие в жизни изменения. Оценены были также предшествующий опыт дипломатической работы кандидата и учеба в магистратуре по специальности управления в области образования.

Удовлетворенность выбором комиссии высказал и уходящий директор лицея Лаури Леэзи, который отметил, что его дело будет продолжать человек, считающий одной из основных ценностей в школе любовь, а самым важным элементом — ученика.

Петер Педак учился и сам когда-то в этом лицее и окончил его в 1999 году с золотой медалью. С 2004 года работал в системе Министерства иностранных дел, где и сейчас руководит бюро международного права. В 2010-2013 годах он был заместителем постоянного представителя Эстонии при Европейском совете в Страсбурге. Он — сценарист и режиссер многих фильмов, организатор крупных концертов в Эстонии и за рубежом.

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