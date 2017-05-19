Назначен новый член правления Горхолла

Совет акционерного общества "Таллиннский горхолл" (Tallinna Linnahalli AS) на сегодняшнем заседании назначил членом правления акционерного общества Кайю Яппинен, сообщает Раэпресс.

Как отметил и.о. мэра Таллинна Таави Аас, Кайя Яппинен обладает богатым опытом руководящей работы как в общественном, так и частном секторе Она уже была более десяти лет была председателем совета Таллиннского горхолла, а потому знает здание, организацию, их нужды и потребности вдоль и поперек. Пять лет Аас и Яппинен были коллегами по городской управе и сидели в соседних кабинетах. При этом Яппинен занималась как вопросами городского имущества, так и культуры.

Председатель совета Горхолла — вице-мэр Михаил Кылварт также подчеркнул, что в канун реальных работ по реконструкции горхолла здесь требуется сильный лидер. "Я убежден, — сказал он, — что опыт Кайи Яппинен и в области банковского дела, и в области управления городом станет в данных условиях хорошим подспорьем. Кайя, будучи вице-мэром Таллинна, доказала свои способности руководителя, умеющего инициировать и реализовывать крупные проекты, будь то реконструкция Бастионных ходов и башни Кик ин де Кёк, проектирование и реконструкция "Генератора культуры" или реновация школ".

Сама Яппинен отметила, что приведение в порядок Горхолла, на сцене которого она выступала в 1980 году в концерте открытия, — это проект гораздо более масштабный по значению для имиджа всего государства. Горхолл почти четыре десятилетия был одним из символов Таллинна и Эстонии. Реконструкция Горхолла — сегодня — один из приоритетов, и при этом нужно учитывать предложения, которые поступают от людей из различных групп интересов, чтобы достичь максимального результата, способного работать на будущее.

Помимо Яппинен в состав правления входит Тыну Прёэм. Членами совета состоят Михаил Кылварт, депутат Рийгикогу Мярт Сультс, депутат Таллиннского горсобрания Ростислав Трошков и заведующая Таллиннским департаментом городского планирования Ану Халлик-Юргенстейн.