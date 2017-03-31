Навязывающий кредиты салон красоты Delavue взял курс на мужчин

Портал Delfi и газета Eesti Päevaleht уже писали про салон красоты Delavue, который под видом бесплатных косметических процедур навязывает женщинам кредиты до 5000 евро. Delfi провел собственное расследование и выяснил, что салон взял курс на мужчин. Для этого в социальной сети была запущена реклама: аналогичную использует сеть российских салонов с сомнительной репутацией. Тем временем Департамент защиты прав потребителей и Департамент здоровья начали производства в отношении Delavue.

В январе серия статей о расположенном в таллиннском отеле Radisson салоне Delavue вызвала большой резонанс. Напомним, что салон завлекает женщин на бесплатные пробные процедуры, в ходе которых специалист ”диагностирует” серьезные проблемы с кожей. Для решения проблемы салон предлагает дорогостоящие услуги, которые можно приобрести в кредит под высокие проценты.

Несколько лет назад о подобной схеме мошенничества салонов активно писали российские СМИ. В разных городах России даже заводили уголовные дела. В январе 2017 года Роспотребнадзор обратился к к гражданам РФ с предостережением о недобросовестных "салонах красоты". "Роспотребнадзор предупреждает потребителей о широком распространении недобросовестных практик заключения договоров купли-продажи дорогостоящей косметики и договоров об оказании косметологических услуг", — значилось в сообщении.

Реклама в Instagram

Не секрет, что в социальных сетях пользователям показывают локальную рекламу, то есть с учетом местонахождения и проживания. В Instagram некоторые жители Таллинна могли видеть рекламу от салона красоты, который предлагает бесплатные косметические услуги для мужчин. ”Акция для мужчин Таллина”, — написано в шапке рекламы. Ниже еще одна надпись: ”Ультразвуковая чистка лица для мужчин — БЕСПЛАТНО!” Принцип рекламы в Instagram одинаковый: для получения дополнительной информации надо перейти по гиперссылке. В данном случае — нажать на ”Подробнее”.

Перейдя по ссылке, попадаем на другую страничку, где сверху указан адрес: face.skidkatop.ru (эта ссылка никакого внимания не привлекает, но мы еще к ней вернемся). Мы попали на рекламную страничку, где мужчинам предлагают сузить поры и удалить черные точки, вывести сальные пробки, придать лицу свежий вид. И все это — бесплатно. На страничке указано число оставшихся бесплатных сеансов. Это число с каждой минутой уменьшается. Складывается впечатление, что в реальном времени активно бронируют бесплатные места. При этом на экране периодически всплывают восхищенные отзывы клиентов, а также уведомления о том, что кто-то забронировал место.

Delavue instagram Foto: Ekraanitõmmis

Интересно, как быстро закончатся бесплатные места, если просто наблюдать за их ”стремительно” уменьшающимся количеством? В течение примерно 5 минут их число уменьшится до 5. Все, до нуля дело не доходит. Если же выйти из приложения Instagram и запустить его вновь, то данная реклама опять уведомит о более 20 бесплатных мест. Вновь появляются те же самые отзывы, обратный отсчет свободных мест.

Контактный телефон салона и его название в рекламе не указывается. Только форма для заполнения личных данных — имя, номер телефона и возраст. Внизу мелким шрифтом написан адрес: Рявала пст, 3.

По этому адресу находится отель Radisson. В этом отеле арендуют помещения разные фирмы, в частности, салон Delavue. На запрос Delfi в салоне не смогли ответить, принадлежит им эта реклама или нет. Секретарь Delavue Est OÜ Мария Молдованова пояснила, что салон размещает свою рекламу на разных ресурсах. ”Этим занимается наемное рекламное агентство, которое на свое усмотрение выбирает места для размещения. Возможно, в их списке есть и площадка Instagram, — предположила Молдованова. — Мы не единственный салон, располагающийся по данному адресу, поэтому я не могу вам точно сказать, является ли описанная вами реклама нашей”.

Путают с DeSheli

Delfi провел собственное расследование и выяснил, что вышеупомянутая реклама в Instagram размещена по заказу Delavue. Для проведения эксперимента мы заполнили анкету в рекламе. В качестве номера телефона использовали новый. Для этого купили стартовый пакет — комплект для подключения к сети сотовой связи. Новый номер телефона нужен для того, чтобы работники салона не вычислили журналиста. Не исключено, что перед тем, как позвать человека на консультацию, его ”пробивают” через базу данных или интернет.

Звонок поступил через пару дней. Представительница салона предложила прийти и бесплатно почистить поры на лице, узнать, в каком состоянии кожа. На вопрос, что это за салон, женщина название не сообщила, но сказала, что он расположен в центре города, на улице Рявала. На прямой вопрос, Delavue ли это, она ответила: ”Да, Delavue!” В этот момент журналист сообщил, что не хочет посещать салон из-за сомнительной репутации, поскольку в СМИ неоднократно писали про Delavue, в частности про навязывание кредитов. Женщина на другом конце провода ответила, что СМИ могут писать о чем угодно. Она добавила, что Delavue почему-то путают с другими салонами, например, DeSheli.

Тем временем женщина продолжала настаивать: первая ознакомительная услуга бесплатная, а от дальнейших услуг всегда можно отказаться. ”Вас же никто не заставляет, — убеждала женщина. — Моя знакомая, которая осталась довольна нашими услугами, спросила у меня, почему я ей сразу не сказала про возможность кредита. Ей так намного удобнее оплатить, чем всю сумму сразу”.

В ответ на категорический отказ от посещения салона женщина предложила подумать какое-то время и взвесить все за и против. Через пару дней она обещала перезвонить. Итак, мы выяснили, что вышеупомянутая реклама принадлежит Delavue.

Face and body

Теперь вернемся к адресу face.skidkatop.ru. При вводе в интернет-браузер данная страничка не открывается, появляется надпись „Not found” (Не найдено). Немного погуглив, в интернете мы находим сайт с похожим названием beautybody.skidkatop.ru. Как видно, вторая часть названий сайтов совпадает.

Если зайти на beautybody.skidkatop.ru, то мы видим: сайт сделан по аналогии с тем, на который мы попали через Instagram. ”Движок” для создания сайтов был использован один и тот же: оформление, всплывающие комментарии, форма для заполнения данных.

Поработав еще немного с Google, в соцсети ”Вконтакте” мы находим группу, в которой предупреждают о мошенничестве beautybody.skidkatop.ru. Вот выдержка из поста (стиль и орфография сохранены): ”Помните! Бесплатный сыр только в мышеловке! Ссылка работает сразу на несколько городов РФ. Если вы в Москве, то вас перенаправят в Москву, если в Белгороде, то в центр Белгорода. […] Все фирмы с давней историей, берущей свои корни из Дешели с 2013-2014 года. Позднее они отодвинули продажу косметики на второй план и решили, что теперь они — медцентры. Закупили БАДов, подушек, якобы излечивающих от варикоза и стали их продавать в кредит, добавив к косметике. Но суть то осталась та же. В этих центрах по-прежнему разводят на кредит доверчивых людей”.

Вот и ответ, почему люди ”путают” Delavue и DeSheli. Главная причина — схема, по которой они работают: приглашают на бесплатные процедуры, в ходе которых клиента толкают в кредитную яму.

В соцсетях ”Вконтакте”, Facebook, "Одноклассники" существует множество групп, где обсуждают DeSheli. Одна из таких групп ”Вконтакте” насчитывает более 11 000 человек. Новости и предупреждения о деятельности подобных салонов, завлекающих на бесплатные процедуры, в группе появляются каждый день из разных городов России.

Из описания группы про DeSheli (стиль и орфография сохранены): ”Косметический бренд ”DeSheli” появился на рынке в 2008 году. В Москве данная компания начала свою деятельность в 2010 году. Более 4-х лет, данная компания проводит реализацию своей косметической продукции на основе бесплатного приглашения на спа-процедуры, в следствии которой производится заключение договора на покупку продукции с привлечением банков, кредитующих клиентов под большие проценты”.

Продолжение следует

Во время написания этого материала в редакцию Delfi позвонила читательница Ольга Т. ”Вы недавно писали про салон Delavue. Так вот, они до сих пор звонят людям. Мне сейчас звонили из этого салона. Не знаю, откуда взяли мой номер телефона. Хотелось бы просто предупредить читателей, что они до сих пор продолжают свою деятельность. Очень жалко пожилых людей, которых легко обмануть”, — посетовала Ольга, которая после звонка от Delavue обратилась в полицию.

По словам Ольги, сразу после разговора с Delavue она позвонила в полицию. Там ей сообщили, что заявление принимают в том случае, если было совершено мошенничество. ”Меня не обманули, я сразу отказалась от их услуг. Поэтому и заявление написать не могу”, — добавила Ольга.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сказала, что в полицию заявления на салон Delavue от пострадавших клиентов не поступали.

Руководитель службы криминального бюро Пыхьской префектуры Рогер Кумм сказал, что перед заключением договора, предусматривающего долгосрочные финансовые обязательства, всегда следует внимательно изучить договор.

"Человек не обязан заключать договор и не обязан покупать товары, не выяснив все детали договора. Перед тем, как заключить договор, возьмите тайм-аут, чтобы спокойно подумать, нужен ли вам этот товар и готовы ли вы принять на себя финансовые обязательства. Номер, с которого поступают нежелательные звонки с навязчивой рекламой, можно заблокировать", — прокомментировал Кумм, добавив, что много полезной информации можно найти на сайте pokupaisumom.ee.

Специалист по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей Пилле Калда сказала Delfi, что ведомство начало производство в отношении салона для более детального изучения их деятельности.

"В связи с Delavue Est OÜ за получением разъяснений в Департамент защиты прав потребителей люди обращались семь раз. В комиссию по потребительским спорам было подано два заявления", — добавила Калда. Она посоветовала обратиться за дополнительной информацией в Департамент здоровья, который осуществляет надзор за оказываемыми салоном услугами.

Руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Ийрис Салури сказала Delfi, что работники ведомства посетили салон и ознакомились с его деятельностью. Департамент здоровья также начал производство в отношении салона.