Навязчивое преследование скоро будет наказываться в уголовном порядке

Эстония приводит законы в соответствие со Стамбульской конвенцией, к которой присоединилась еще в 2014 году.

В прошлом году в 10 центров поддержки за помощью обратились около 1200 женщин, пострадавших от семейного насилия, передает rus.err.ee.

В добавок, почти каждая из них — жертва навязчивого преследования, говорит член правления Союза женских приютов Эха Рейтельман.

Но если раньше преследователи оставались безнаказанными, то теперь за такие действия будут наказывать тюремным заключением на 1 год.

"Это может быть физическое, электронное, телефонное, или просто, когда действуют на нервы, не дают жить. До сих пор люди могли обращаться с этой проблемой в гражданский суд. Но это не сильно помогало, и сейчас домогательство будет уголовно наказуемое. Если посмотреть на Финляндию, то у них в год расследуется около 160 таких случаев. В Эстонии, думаю, это будет на таком же уровне", — пояснил министр внутренних дел Андрес Анвельт.