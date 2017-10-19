Наводнения на улицах от опавшей листвы: владельцы обязаны убирать свои территории

На таллинских улицах нередко можно наблюдать картину сточных колодцев, покрытых опавшей листвой, что вызывает порой настоящие наводнения. Департамент муниципальной полиции напоминает, что владельцы недвижимости обязаны убирать прилегающие к ней тротуары и отнесенные к их ведению территории, что обеспечивает и функционирование сточных колодцев, сообщает Раэпресс.

Пока муниципальная полиция реагировала на нарушения этого правила предупреждениями, но с нынешней недели контроль и принимаемые меры ужесточатся.

Жителей просят информировать о неубранных тротуарах и других территориях региональных инспекторов, координаты которых можно найти на сайте https://www.tallinn.ee/est/munitsipaalpolitsei/MUPO-TUGIPUNKTID-LINNAOSADES-2, или по телефону 14 410, который работает круглосуточно.