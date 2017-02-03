Навальный: я иду на выборы, чтобы в России прозрачность государства была не меньше, чем в Эстонии, а зарплата — больше

Российский оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте пишет про скандал вокруг расходов бывшего президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса.

"В Эстонии серьезный скандал: там граждане проверили выписку с кредитной карты бывшего президента и обнаружили, что он тратил деньги на расходы, которые сложно назвать государственными", — пишет Навальный.

"То есть, натурально, на всеобщее обозрение и проверку выкладывается выписка трат с кредитной карты. Граждане проверяют и ругаются. Скандал и политический кризис", — рассуждает оппозиционер.

"В России скандала нет", — проводит сравнение Навальный, который отмечает, что государтсвенная компания Роснефтегаз, владеющая пакетами акций самых больших госкомпаний — Газпрома и Роснефти, — вообще не публикует никакой отчетности. По словам Навального, российское правительство дало на это специальное разрешение.

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"То есть был прямо специальные распорядительный документ Правительства РФ, выпущенный для того, чтобы граждане России не могли узнать: что там внутри, как тратятся прибыли от государственного владения сырьевыми компаниями", — считает Навальный.

"Что же мы имеем в результате? — задается вопросом оппозиционер. — В российских СМИ смеются над смешными эстонцами и их проблемами. Путин с Медведевым тоже, наверняка, друг другу это перескажут как анекдот".

"Я иду на выборы, чтобы в России прозрачность государства была не меньше, чем в Эстонии, а зарплата — больше", — пишет в заключении Навальный, который ранее заявил, что собирается выставить свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2018 году.