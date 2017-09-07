НАТО сообщило о перехвате российских истребителей над Балтикой

Руководство НАТО сообщило о том, что истребители ВВС Бельгии F-16 поднимались в воздух на перехват российских самолетов Су-27 над акваторией Балтийского моря. Инцидент произошел накануне, 5 сентября. Об этом говорится в официальном сообщении Североатлантического альянса.

Бельгийские самолеты взлетели с авиабазы Эмари в Эстонии после того, как радар НАТО засек два самолета российских ВВС, покинувших воздушное пространство Калининграда и выдвинувшихся в северном направлении в международное воздушное пространство.

Как сообщили в НАТО, российские самолеты не выходили на контакт с военными альянса. "В соответствии со стандартными процедурами бельгийские F-16 были подняты для идентификации самолетов как Су-27 ВВС России", — пояснили в НАТО.

Российские Су-27 подлетели к отечественному грузовому самолету Ил-76, после чего все они вернулись в Калининград. Истребители ВВС Бельгии, в свою очередь, благополучно приземлились на авиабазе Эмари.

Примечательно, что в этот же день, 5 сентября, на авиабазе Эмари состоялась торжественная церемония ротации миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. На смену авиаотряду ВВС Испании заступили бельгийские военные.

Прибывший в Эстонию авиаотряд ВВС Бельгии создан на базе 10-й и 2-й частей тактической авиации. В его составе четыре истребителя F-16. Он уже находился в Эстонии с начала января по конец апреля 2016 года, отмечает агентство "Интерфакс".

Страны Балтии не располагают самолетами для воздушного патрулирования. Именно поэтому с момента их вступления в НАТО в апреле 2004 года охрана воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы осуществляется в порядке ротации истребителями стран альянса. С 2004 года они базируются в Литве на авиабазе Зокняй, а с 2014 года и в Эстонии на авиабазе Эмари.

Напомним, что 21 июня над Балтийским морем произошло сближение самолетов РФ и США из-за борта, на котором министр обороны России Сергей Шойгу направлялся в Калининград.

Самолеты НАТО попытались сопроводить самолет министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, когда он летел в Калининград. Борт, на котором находился глава Минобороны, следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27.

Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27 из эскорта. "Су-27 продемонстрировал натовцу вооружение, качнув крыльями", — писали тогда отечественные журналисты. После этого натовский F-16 ушел в сторону.

Позднее в тот же день самолеты НАТО снова сопроводили борт главы Минобороны РФ — на обратном пути из Калининграда. Однако в этот раз они не пытались приблизиться.