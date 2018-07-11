НАТО продолжит укрепление потенциала сдерживания и обороны

Также была подтверждена решимость союзников увеличить расходы на оборону. ”Большинство стран-членов НАТО движутся в направлении согласованной цели увеличения военных расходов до 2% валового внутреннего продукта, а также намерены инвестировать не менее 20% своих оборонных расходов в развитие технического потенциала и научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность”, — добавил премьер-министр Ратас.

"Важно также укреплять потенциал НАТО по обороне и сдерживанию в киберпространстве, поскольку современные угрозы безопасности исходят и оттуда, — отметил Ратас. — Этому поможет одобренный лидерами государств и правительств механизм, который позволяет задействовать при проведении операций НАТО кибервозможности союзников".

За ужином главы государств и правительств вместе с главой Европейского совета Дональдом Туском, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, президентом Финляндии Саули Нийнистё и премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном обсудят проблемы безопасности Европы, а также сотрудничество Североатлантического альянса и Евросоюза на основе подписанной вчера обновленной совместной декларации НАТО-ЕС.

Министры иностранных дел стран НАТО, а также их коллеги из Иордании, Туниса и Ирака сосредоточатся за рабочим ужином на исходящей с юга угрозе, повышении стабильности и развитии возможностей партнеров в сфере обороны.

На официальном ужине министров обороны НАТО страны-члены обсудят развитие потенциала сдерживания и обороны альянса.

Премьер-министр Юри Ратас принимает участие в саммите НАТО, проходящем с 11 по 12 июля в Брюсселе, вместе с министром иностранных дел Свеном Миксером, министром обороны Юри Луйком и командующим Силами обороны Эстонии генералом Рихо Террасом.

