НАТО планирует усилить страны Балтии воздушными и морскими силами

В ходе проходившего вчера и сегодня официального визита в Эстонию заместитель главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард заявил, что следующим шагом со стороны НАТО будет усиление находящихся в странах Балтии и Польше многонациональных боевых групп элементами воздушных и морских сил, сообщает пресс-служба Сил обороны ЭР.

«Сухопутные подразделения НАТО смогли эффективно и быстро интегрироваться в состав национальных сил обороны, однако, они должны быть усилены элементами военно-воздушных и военно-морских сил. Это наш следующий вызов в Балтии и Польше», - сказал генерал Джеймс Эверард, говоря о многонациональных боевых группах, располагающихся в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

По словам генерала Эверарда, слаженная работа сухопутных и военно-воздушных сил является особенно важным фактором, позволяющим ещё больше усилить оборонный и сдерживающий потенциал боевых групп. По его словам, августовский визит истребителей ВВС Великобритании в Эстонию был далеко не последним, подобные совместные учения с союзническими силами НАТО будут проводиться и в будущем.

«Самым приятным для меня было то, что мы с эстонскими коллегами были полностью единодушны в отношении того, какие шаги необходимо предпринять в будущем. Я очень доволен имеющимся прогрессом, но, нам ещё многое нужно сделать,» добавил генерал Эверард.

В ходе двухдневного визита в Эстонию генерал Эверард встретился с канцлером министерства обороны Йонатаном Всевиовым, командующим силами обороны генералом Рихо Террасом, посетил авиабазу Эмари и возложил венок к памятнику павшим в Освободительной войне. Генерал получил обзор об обстановке в регионе, действиях многонациональной боевой группы НАТО и о российском военном учении «Запад».