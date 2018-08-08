НАТО: миссия ПВО стран Балтии продолжается без перерывов

"Вчера участвующий в противовоздушной обороне НАТО стран Балтии испанский самолет Eurofighter по ошибке выпустил в воздушном пространстве Эстонии ракету "воздух-воздух", траекторию полета, местонахождение и нынешний статус которой выяснят в ходе расследования, — сказал военный чиновник НАТО Delfi. — Ракету выпустили в 15:44 по эстонскому времени. Зона поражения ракеты — 100 километров, ее длина — 3,7 метра и диаметр — 18 см. У ракеты была боеголовка".

Чиновник добавил, что устроивший инцидент Eurofighter Typhoon 2000 вернулся на авиабазу Шяуляй, где он базируется. "Миссия противовоздушной обороны стран Балтии продолжает действовать, — подчеркнул чиновник НАТО. — Работе противовоздушной миссии организуют регулярные оценки, чтобы обеспечить ее готовность и способность реагировать. Единственная цель миссии — защищать неприкосновенность воздушного пространства союзников. Миссия продолжается без перерывов".