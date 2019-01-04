НАТО дало России ”последний шанс”



”Важно то, что у России теперь есть последний шанс. Если Россия не вернется к условиям соглашения, у нас возникнет большая проблема”, — подчеркнул он.

Столтенберг считает, что для восстановления стратегического баланса у НАТО есть много способов отреагировать на прекращение действия ДРСМД. Однако он отказался уточнять детали, чтобы не осложнять ситуацию. ”Мы не будем слишком остро реагировать, но сделать это придется. Наш приоритет — вернуть Россию в русло соблюдение договора”, — отметил генсек.

Он ушел от ответа на вопрос, могут ли в НАТО исключить, что США разместят в Европе свои ядерные ракеты по двусторонним соглашениям. Столтенберг заметил, что приветствует решение глав МИД стран альянса, которые в декабре согласились с необходимостью решать это в рамках организации.

При этом генсек НАТО указал, что в Европе уже размещены новые российские ракеты SSC-8, способные нести ядерный заряд и нарушающие ДРСМД. ”Россия снижает порог применения ядерного оружия”, — сказал он.

26 декабря министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что страна выступает решительно против размещения ракет малой и средней дальности в Европе.