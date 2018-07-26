Настоящее пекло еще впереди! Синоптик не исключает, что в Эстонии может быть вынесено температурное предупреждение

Ведущий синоптик метеослужбы Тайми Пальяк сказала в интервью Maaleht, что последние недели ее только и спрашивают о том, почему так жарко.

”Ирония судьбы. Прошлым летом меня изо дня в день спрашивали, почему у нас в Эстонии такая погода. Почему идет дождь и так холодно? Где наше лето? А в этом году наоборот — почему так жарко”.

Синоптик утверждает, что жара продолжится: ”В ближайшие дни температура воздуха снова будет в районе 30 градусов. Самым жарким днем, вероятно, станет воскресенье, 29 июля, когда столбик термометра по всей Эстонии поднимется до 31-34 градусов”.

Тем не менее, Пальяк выразила надежду на то, что температурный рекорд все же побит не будет. ”Потому что это уже нелегко. Жара сохраняется уже довольно долго. 30 градусов, да и ночи очень теплые. На самом деле с точки зрения переносимости людьми очень теплые ночи крайне опасны. Если ночью температура держится в районе 20 градусов, а днем поднимается выше 30, то средняя суточная температура составляет 24-25 градусов, что для нас очень тяжело. Во многих странах выносятся предупреждения. Исходя либо из самой высокой, либо из среднесуточной температуры. В Финляндии, например, предупреждение выносится, если средняя температура превышает 20 градусов”.

По словам Пальяк, скорее всего, в ближайшее время предупреждение будет вынесено и в Эстонии.