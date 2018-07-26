26.07.2018, 11:19

Настоящее пекло еще впереди! Синоптик не исключает, что в Эстонии может быть объявлено температурное предупреждение

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rus.delfi.ee
EST 64
Настоящее пекло еще впереди! Синоптик не исключает, что в Эстонии может быть объявлено температурное предупреждение
Sünoptik Taimi Paljak ennustab, et kui Maaleht neljapäeval ilmub, on ehk kuumahoiatus juba üleval, sest reedest alates on tõenäoliselt kuuma üle 30 kraadi laialdaselt.Sven Arbet

Ведущий синоптик метеослужбы Тайми Пальяк сказала в интервью Maaleht, что последние недели ее только и спрашивают о том, почему так жарко.

”Ирония судьбы. Прошлым летом меня изо дня в день спрашивали, почему у нас в Эстонии такая погода. Почему идет дождь и так холодно? Где наше лето? А в этом году наоборот — почему так жарко”.

Синоптик утверждает, что жара продолжится: ”В ближайшие дни температура воздуха снова будет в районе 30 градусов. Самым жарким днем, вероятно, станет воскресенье, 29 июля, когда столбик термометра по всей Эстонии поднимется до 31-34 градусов”.

Тем не менее, Пальяк выразила надежду на то, что температурный рекорд все же побит не будет. ”Потому что это уже нелегко. Жара сохраняется уже довольно долго. 30 градусов, да и ночи очень теплые. На самом деле с точки зрения переносимости людьми очень теплые ночи крайне опасны. Если ночью температура держится в районе 20 градусов, а днем поднимается выше 30, то средняя суточная температура составляет 24-25 градусов, что для нас очень тяжело. Во многих странах выносятся предупреждения. Исходя либо из самой высокой, либо из среднесуточной температуры. В Финляндии, например, предупреждение выносится, если средняя температура превышает 20 градусов”.

По словам Пальяк, скорее всего, в ближайшее время предупреждение будет вынесено и в Эстонии.

По ее прогнозам, жара может затянуться до первой недели августа. ”Далее уже прогнозировать трудно, но есть надежда, что на второй неделе августа наступит облегчение”, — говорит синоптик.

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