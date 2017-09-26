Настает время сбора опасных отходов в Таллинне

30 сентября и 1 октября, а также 7-8 октября в разных районах Таллинна пройдет сбор опасных отходов. Раньше такого рода рейды проводились только весной, в рамках Месячника благоустройства, сообщает Раэпресс.

Приниматься будут: свинцовые аккумуляторы, батарейки и микроаккумуляторы, просроченные лекарства, краски, лаки, растворы и клеи, садовые ядохимикаты и удобрения, фото- и другая бытовая химия, остатки масел и прочих смазочных веществ, топливные фильтры и загрязненные тряпки, содержащая опасные отходы или загрязненная ими упаковка, ртутные отходы, в том числе лампы дневного света, электроотходы и отходы электроники (бытовой техники).

Рейды предназначены для сбора у физических лиц отходов, образовавшихся в домашнем хозяйстве. Учреждения и предприятия должны передавать отходы такого рода на основании прямых договоров специализирующимся на их обработке предприятиям.

В субботу, 30 сентября, сбор отходов будет проводиться:

в Пыхья-Таллинне: 10.00-10.15 угол улиц Кюти и Вана-Каламая, 10.25-10.40 на стоянке у дома № 9 по ул. Вана-Каламая, 10.50-11.05 на стоянке у центра культуры "Сальме" (ул. Сальме, 12) 11.15-11.30 на стоянке на углу улиц Тёэстузе и Нылва; 11.40-11.55 на углу улиц Неэме и Малева; 12.05-12.20 на углу улиц Копли и Уус-Малева; 12.30-12.45 на стоянке на углу улиц Копли и Пельгуранна; 12.55-13.10 перед домом № 10 по ул. Пухангу; 13.20-13.35 напротив дома № 5 по ул. Эхте; 13.45-14.00 на углу улиц Колде и Ристику, у магазина "Колде";14.10-14.25 около дома № 18 по ул. Сыле.

в Мустамяэ: 10.00-10.20 у магазина "Консум" на ул. Академия,35; 10.30-10.50 на стоянке у "Сельвера" на ул. Кадака,56b; 11.00-11.20 перед магазином "Максима" на ул. Таммсааре, 133; 11.30-11.50 на стоянке у магазина "Максима" на ул. Кийли,16; 12.00-12.20 у дома № 171 по бульв. Сыпрузе; 12.30-12.50 на стоянке за остановкой общественного транспорта Лехола на улице Вильде; 13.00-13.20 на стоянке у Мустамяэской поликлиники на ул. Эхитаяте, 27; 13.30-14.00 перед магазином "Максима" на ул. Сютисте,28.

В воскресенье, 1 октября, сбор отходов будет проводиться:

в Ласнамяэ: 10.00-10.15 на площадке у дома № 5 по ул. Катлери; 10.35-10.55 на площадке между домами 66 и 70/1 по ул. Ляэнемере; 11.15-11.35 перед домом № 54 по ул.Юмера; 11.50-12.05 перед домом № 4 по ул. Кярбера; 12.25-12.40 около дома № 20 по ул. Вирби; 13.00-13.20 на площадке перед домами №№ 63 и 65 по ул. Пунане; 13.40-14.00 на стоянке у дома № 30a по ул. Палласти.

в Пирита: 10.00-10.15 на стоянке у торгового центра "Пирита" на ул. Меривялья, 34; 10.25-10.45 у магазина "Меривялья" на углу улиц Кеск и Хаавику; 10.55-11.15 на стоянке у дома № 26 по ул. Выза; 11.25-11.45 у дома № 64 по ул. Айандузе; 12.05-12.25 у гостиницы "Эколанд" на ул. Рандвере, 115; 12.35-12.55 у магазина "Келлука" на ул. Келлука 21/23; 13.10-13.30 на стоянке напротив дома № 16 по ул. Вабаыхукооли; 13.40-14.00 у бывшего магазина "Маарьямяэ" на ул. Урва, 5.

В субботу, 7 октября, и воскресенье, 8 октября, рейды пройдут в районах Кристийне, Хааберсти, Кесклинна и Нымме.