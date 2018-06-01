Наследный принц Дубая прибыл в Таллинн на трех самолетах и занял в гостинице 200 номеров

Состояние наследного принца Дубая Хамдана ибн Мохаммед Аль Мактума, который вчера выиграл в Падизе международный конный пробег, оценивается в 400 млн долларов, пишет Eesti Päevaleht.

В Эстонию принц прибыл тремя днями ранее на двух самолетах и в сопровождении нескольких сотен человек. Отдельно грузовым самолетом прибыло 15-20 лошадей и спортивный инвентарь.

Стоить отметить, что принц мог бы принять участие и в соревнованиях, которых прошли на прошлых выходных, но ни в одном из таллиннских отелей не нашлось 200 номеров для размещения всей свиты. Через несколько дней, к счастью, такую возможность удалось найти.

Организация соревнований такого масштаба обходится в сотни тысяч евро с учетом инвестиций в инфраструктуру.

Отмечается, что благодаря приезду принца Эстония стала более видной для международных спонсоров и спортсменов высокого уровня.

По словам председателя правления Союза конного спорта Эстонии Марти Хяэля, аравийцы остались довольны организацией и условиями. «Полушутя можно сказать, что им мешали только комары. Это явление стало для них очень неожиданным», - сказал он.