Нашлись очки Индрека Таранда, украденные на митинге EKRE! Они оказались у Мартина Хельме

Очки с Таранда сорвал находившийся на митинге кровельщик Март Риеберг. Он гордо сообщил журналисту Delfi, что позже сам связался с Мартином Хельме и сегодня в середине дня передал ему очки.

Хельме подтвердил, что очки находятся у него. По его словам, Таранд может прийти за ними хоть сейчас. Солнцезащитные очки в полном порядке, заверяет он.

На вопрос, планирует ли Хельме извиняться перед Тарандом, консерватор ответил, что ему не из-за чего извиняться. При этом Хельме считает, что Таранду перед ним извиниться не помешало бы.

Когда Delfi сообщил самому Индреку Таранду, что его очками завладел Мартин Хельме, тот не смог скрыть удивления, и поинтересовался, как они к нему попали.

Таранд отметил, что советует Хельме самому вернуть ему очки: "Хранение у себя украденной вещи незаконно". Он отметил, что если Хельме придет и извинится перед ним, то он ему простит хранение украденной вещи.