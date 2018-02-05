"Наше здоровье не ценят!" Ученики Ласнамяэской гимназии воюют против еды в школьной столовой

В редакцию Delfi написали ученики Ласнамяэской гимназии, чтобы привлечь внимание, как они заявляют, к продолжающейся уже несколько лет проблеме с питанием в школьной столовой. Ученики якобы уже два года безрезультатно пытаются уговорить руководство школы сменить поставщика. По словам директора, ни одной письменной жалобы на качество питания не поступало.

”Пишем вам от имени всех учеников Ласнамяэской гимназии. Хотелось бы, чтобы родители детей нашей школы и общественность увидели безразличие и бездействие школы и государства!” — пишут представители учеников гимназии

Они утверждают, что уже два года безрезультатно пытаются решить проблему с питанием в школьной столовой. Детей не устраивает качество еды, предлагаемой поставщиком AS Tuleleek: ”У нас почти каждый день макароны в литрах масла, постоянно попадаются волосы в еде, а также часто эта еда выглядит просто опасно для здоровья! Размеры порций тоже оставляют желать лучшего…”

”Мы уже два года бьемся всей школой, чтобы это изменили, но у администрации один ответ: это лучший поставщик, ничем помочь не можем. Неужели наше здоровье ценят меньше, чем ”лучшего” поставщика?” — возмущаются ученики.

Специально был создан аккаунт в Instagram, где сами ученики оценивают еду из столовой, а также присылают фото и жалобы. Вот несколько примеров:

Директор: ни одной письменной жалобы на качество школьного питания не поступало

Директор Ласнамяэской гимназии Андрей Канте ответил Delfi, что достойно сожаления, что учащиеся с помощью обращения в прессу хотят решить данную проблему, а проведенное в школе исследование показало, что почти 63% учащихся в высшей степени удовлетворены качеством питания.

”Могу сказать, что на сегодняшний день нет ни одной письменной жалобы на качество школьного питания в Ласнамяэской гимназии. За время пребывания на должности директора на моей памяти было две устных жалобы от родителей и одно предложение от ученического представительства. На все жалобы и предложения была соответствующая реакция руководства школы, были проведены беседы с поставщиком услуги”, — объяснил Канте.

В конце прошлого учебного года для составления программы развития руководство школы провело исследование удовлетворенности учащихся, родителей и работников школы, в ходе которого выяснилось, что 62,9% учащихся в высшей степени удовлетворены качеством питания, 28,5% считали его приемлемым и чуть более 8% считали качество еды неудовлетворительным. В опросе принимали участие более половины учащихся Ласнамяэской гимназии.

”В этом году будет объявлен конкурс на поставку данной услуги, и в конкурсной комиссии по составлению условий для будущего договора и выбору поставщика будут обязательно представлены ученики. К сожалению, решающим в данной ситуации является фактор своевременности. Если есть претензия, нужно сразу обращаться к дежурному администратору, чтобы зафиксировать факт нарушения. В ближайшее время силами администрации и попечительского совета организуем опрос среди учащихся и работников школы для дачи объективной оценки работе школьной столовой”, — ответил директор.

Ситуация начинает меняться?

Как пишут ученики в Instagram, 2 февраля — на следующий день после письма Delfi руководству школы — ситуация в столовой изменилась. ”Порция увеличена в два раза, салат с капустой, помидорами, луком и укропчиком (который ты сам можешь себе накладывать) и тарелки — юбилейные тарелки на ваших столах, которые мы видели в последний раз… никогда!”

”Так что же сегодня было? Сегодня к нам пришла комиссия и проверяла нашу трудолюбивую столовую. Грустно, потому что у нас такой высокий сервис только когда комиссия приходит”, — пишут ученики.