"Наше близкое и плодотворное сотрудничество продолжится". Трамп поздравил Эстонию с Днем независимости(49)
Президент США Дональд Трамп поздравил президента Керсти Кальюлайд и жителей Эстонии с Днем независимости ЭР.
Президент США Дональд Трамп поздравил президента Керсти Кальюлайд и жителей Эстонии с Днем независимости ЭР.
”От имени народа Америки от всего сердца желаю вам в честь 101 годовщины независимости Эстонии счастья и всего хорошего”, — написал Трамп.
Он отметил, что Америка выступала в поддержку эстонцев уже с 1922 года, когда было заключено соглашение о дипломатических отношениях, и не признавала насильственную инкорпорацию Эстонии в состав СССР.
”Наша дружба базируется на твердом фундаменте. Наше близкое и плодотворное сотрудничество продолжится”, — заверил он.
Также он сказал, что Эстония является примерным членом НАТО и вносит ощутимый вклад в борьбу за спокойствие и безопасность в мире.
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