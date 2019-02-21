"Наше близкое и плодотворное сотрудничество продолжится". Трамп поздравил Эстонию с Днем независимости

”От имени народа Америки от всего сердца желаю вам в честь 101 годовщины независимости Эстонии счастья и всего хорошего”, — написал Трамп.

Он отметил, что Америка выступала в поддержку эстонцев уже с 1922 года, когда было заключено соглашение о дипломатических отношениях, и не признавала насильственную инкорпорацию Эстонии в состав СССР.

”Наша дружба базируется на твердом фундаменте. Наше близкое и плодотворное сотрудничество продолжится”, — заверил он.

Также он сказал, что Эстония является примерным членом НАТО и вносит ощутимый вклад в борьбу за спокойствие и безопасность в мире.