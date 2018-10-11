11.10.2018, 14:55

”Наша столица — в руках мигрантов”. Член EKRE назвал Кылварта неуместным азиатом

 (56)
rus.delfi.ee
EST 7
Mihhail Kõlvart
Mihhail KõlvartFoto: Vallo Kruuser

Март Саарсо, баллотирующийся в Рийгикогу в рядах EKRE, назвал центриста Михаила Кылварта азиатом, не подходящим для зала горуправы.

”Этот азиат вообще не подходит для этого зала”, — написал Саарсо в соцмедиа. Об этом сообщает ERR Uudised. Он пояснил, что поводом для такого высказывания послужило решение Кылварта не ставить национальный флаг в столичную горуправу.

”Это — плевок в лицо эстонского народа. Наша столица — в руках мигрантов. Так дела не делаются”, — считает Саарсо. Вероятнее всего, он станет вторым номером от EKRE по Хийумаа, Ляэнемаа и Сааремаа.

Сам Кылварт не пожелал комментировать эту тему, только заявил, что относительно флага он уже высказывался.

Март Хельме сказал, что пост Саарсо он не читал, но полагает, что Кылварт вел себя неверно: ”Эстонский государственный флаг везде уместен”.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО: Экодеревня главы Eesti Energia изрядно обветшала, несмотря на миллионные госдотации

11.10.2018
Saaremaa Ökoküla Aktsiaselts и дочерняя фирма в течении нескольких лет получила около 1,8 миллиона различных госдотаций. Несмотря на это, здания фермы выглядят, мягко говоря, несовременно.
Подробнее



Жертвами предлагающих исцеление мошенниц стали уже две пожилые жительницы Ида-Вирумаа

11.10.2018
Идаская префектура полиции предостерегает от мошенничества, жертвами которого уже стали две пожилые жительницы Ида-Вирумаа. В обоих случаях жертвам предлагалась помощь в избавлении от болезней, после чего женщины обнаруживали пропажу крупных сумм денег.
Подробнее

ВИДЕО: В Литве демонтировали скульптуру советского солдата и увезли ее в Грутский парк

11.10.2018
11 октября жители Алитусского района могут в последний раз увидеть у Мирославаса скульптуру советского воина, которая простояла там больше 30 лет. 10 октября скульптуру аккуратно скатили с горы и подготовили к перевозке в хорошо известный и за пределами Литвы Грутский парк советских скульптур, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на издание "Aly­taus naujienos" (Новости Алитуса).
Подробнее

-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
132,30 €
Käekell LACO Dresden 40 862074
440,- €
-30% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
125,30 €
-30% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
139,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Kiev
69,- €
27,60 €

Силламяэская библиотека просит повысить зарплату. В Нарве библиотекари получают больше, в Йыхви - тем более

11.10.2018
Предусмотреть в городском бюджете следующего года повышение заработной платы специалистам библиотечного дела до средней «отраслевой» по Эстонии - с таким предложением в середине сентября вышел к властям Силламяэ совет городской библиотеки. В противном случае городскому книгохранилищу грозит кадровая проблема.
Подробнее

Скандал вокруг Danske: российский банкир был убит после того, как раскопал скандал с грязными деньгами на 200 млрд долларов

11.10.2018
Летом 2006 года первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов приехал в Эстонию, чтобы предостеречь ее власти о беспрецедентной схеме по отмыванию денег, организованной там, пишет журналистка The Daily Beast Нико Хайнс.
Подробнее



Барби Пильвре: русская кровь в венах Эстонии

11.10.2018
Эстонцы сходят с ума по "Patune Pool", группе из Кейла, репертуар которой преимущественно состоит из русского диско на эстонском языке. С похмельем мы боремся солянкой, грибами, сметаной и кисломолочными продуктами… Однако мы считаем себя далекими от русского культурного наследия и именуем здешних русских неэстонцами.
Подробнее