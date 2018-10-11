”Наша столица — в руках мигрантов”. Член EKRE назвал Кылварта неуместным азиатом(138)
Март Саарсо, баллотирующийся в Рийгикогу в рядах EKRE, назвал центриста Михаила Кылварта азиатом, не подходящим для зала горуправы.
Март Саарсо, баллотирующийся в Рийгикогу в рядах EKRE, назвал центриста Михаила Кылварта азиатом, не подходящим для зала горуправы.
”Этот азиат вообще не подходит для этого зала”, — написал Саарсо в соцмедиа. Об этом сообщает ERR Uudised. Он пояснил, что поводом для такого высказывания послужило решение Кылварта не ставить национальный флаг в столичную горуправу.
”Это — плевок в лицо эстонского народа. Наша столица — в руках мигрантов. Так дела не делаются”, — считает Саарсо. Вероятнее всего, он станет вторым номером от EKRE по Хийумаа, Ляэнемаа и Сааремаа.
Сам Кылварт не пожелал комментировать эту тему, только заявил, что относительно флага он уже высказывался.
Март Хельме сказал, что пост Саарсо он не читал, но полагает, что Кылварт вел себя неверно: ”Эстонский государственный флаг везде уместен”.
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