”Наша цель — революция”. Веганы намерены покорить школы и детские сады Эстонии

Если раньше государственные рекомендации по организации питания детей устанавливали, что доля животных жиров в рационе должна составлять как минимум 75%, то под давлением веганов формулировка ”как минимум” была заменена на ”до”, пишет Eesti Ekspress.

В марте, после общего собрания, руководитель по развитию Эстонского союза веганов Кадри Сикк сообщила, что союз намерен инициировать сотрудничество с работниками образования и повлиять в вопросе предлагаемой в школах и детских садах еды на Министерство социальных дел.

Руководитель союза Кадри Аавик сказала, что они уже начали поиски школы или детсада для внедрения пилотного веганского меню. Сейчас один из членов союза как раз занимается составлением вегетарианского меню для одного из частных садов Таллинн. ”Мы передали его Департаменту здоровья на согласование”, — сказала Сикк и добавила, что отношение общественности было негативным, но департаменту будет трудно дать отрицательный ответ, поскольку это ”меню лучше соответствует требованиям, чем смешанные”.

Член союза Элийз Салм отметила на собрании, что новое постановление не разрешает предлагать вегетарианское меню, поскольку большая часть белков должна быть животного происхождения. По словам Сикк, иного рода меню можно предлагать по религиозным или мировоззренческим причинам, однако веганство к ним не относится. Владелец веганского кафе Тоомас Лайк предложил сотрудничать не только с учителями, но и с работниками молодежных служб и руководителями по интересам. Маари Пыйм предложила привлечь Продуктовый банк: ”Поскольку мясо дороже, и малообеспеченным людям предлагается имеющая небольшую ценность растительная пища, можно было бы составить меню, имеющее большую пищевую ценность, и показать через это, что веганство тоже может быть здоровым и одновременно дешевым способом питания”.

В качестве основной победы Аавик отметила интенсивное сотрудничество с Институтом развития здоровья и предположила, что именно благодаря союзу были внесены изменения в государственные рекомендации по питанию. Если ранее содержание животных белков в детской еде должно было составлять как минимум 75%, то после вмешательства веганов формулировка ”как минимум” была заменена на ”до”. ”Это очень важное принципиальное изменение”, — сказала она.

В прошлом году Целевой капитал гражданского общества поддержал союз почти 12 000 евро. В связи со стремительным расширением деятельности союз планирует организовать также публичный сбор средств с целью создания постоянных рабочих мест. ”Наша цель — совершить веганскую революцию. Наша цель — сделать так, чтобы союз был силен и признан как в Эстонии, так и за ее пределами”, — подчеркнула Сикк.

Веганство — экстремальный вид вегетарианства, полностью запрещающий употребление в пищу продуктов животного происхождения, в том числе яиц и меда.