”Наш 13-летний сын неоднократно пытался свести счеты с жизнью”. История с виду обычной эстонской семьи

За несколько месяцев подростковая депрессия вылилась в попытки наложить на себя руки, но близкие ничего не замечали, пишет Eesti Ekspres.
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За несколько месяцев подростковая депрессия вылилась в попытки наложить на себя руки, но близкие ничего не замечали, пишет Eesti Ekspres.
Loomakasvatusnõustaja
DELAVAL (RECRUITMENT ESTONIA OÜ)
Tähtaeg: 15.04.2018
Turundusjuht
SA PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS (CV ...
Tähtaeg: 12.04.2018
Teravilja ostu- ja müügijuht
SILIKAAT GRUPP AS
Tähtaeg: 25.04.2018
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