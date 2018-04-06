”Наш 13-летний сын неоднократно пытался свести счеты с жизнью”. История с виду обычной эстонской семьи

На первый взгляд это обычная семья, может, даже немного лучше обычной. Отец, мать, дети. Квартира, любящие бабушка и дедушка с домом в деревне и огородом. Кот, автомобиль среднего класса. Должности родителей требуют самоотверженности и времени, но взамен дают доход, позволяющий содержать детей.

В очереди на кассе супермаркета они ничем не выделяются среди других таких же семей. Но внутри — напряжение и отчаяние.