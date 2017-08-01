Население Таллинна составило 445 480 человек

Tallinn õhust Foto: Hendrik Osula

Регистр народонаселения опубликовал данные о численности жителей Таллинна по состоянию на 1 августа: за июль в Таллинне появились 232 новых жителя, и теперь его население составляет 445 480 человек, сообщает Раэпресс.