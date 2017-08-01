Население Таллинна составило 445 480 человек

Регистр народонаселения опубликовал данные о численности жителей Таллинна по состоянию на 1 августа: за июль в Таллинне появились 232 новых жителя, и теперь его население составляет 445 480 человек, сообщает Раэпресс.
С начала года рост численности населения столицы составил 1857 человек, за прошлый год — 4106 человек, а с начала 2012 года число таллинцев увеличилось на 29 336 человек, или 7%. .
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