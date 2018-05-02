Население Таллинна превысило 450 тысяч человек

По состоянию на 1 мая в Таллинне, по данным Регистра народонаселения, насчитывалось 450 075 жителей. За месяц эта цифра увеличилась на 289 человек, а с начала года — на 1311.

За полтора десятилетия прибавка населения в столице превысила 70 тысяч человек. Из них 5141 приходятся на прошлый год.

"Бесспорно, важные причины переселения в Таллинн — удобная среда обитания, а также предоставляемые горожанам льготы и пособия, в том числе бесплатный транспорт", — считает мэр столицы Таави Аас.

Бесплатным проездом в общественном транспорте, в том числе в электричках в пределах города, таллинцы пользуются уже пятый год. Обширна и выработанная в столице система социальных пособий, включающая пособия по родам, школьное пособие, прожиточное пособие, добавку к пенсии, пособия на детей и пр.