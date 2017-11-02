Население Таллинна превысило 448 тысяч человек

По данным Регистра народонаселения, на 1 ноября в столице живут 448 052 человека, это значит, что за октябрь население Таллинна увеличилось на 638 человек.

С начала года это рост составил 4429 человек, т.е. нынче за 10 месяцев прибавка населения столицы превысила показатель за весь прошлый год, когда население увеличилось на 4106 человек, сообщает Раэпресс.

С начала 2012 года таллинцев стало больше на на 31 908 человек, т.е. почти на 7,7%.

Таллиннский департамент ЗАГС зарегистрировал в октябре 419 новорожденных и 348 умерших, а за десять месяцев эти цифры составили соответственно 4304 и 3940.

Таким образом, естественный прирост населения в столице продолжает оставаться положительным — превышение рождаемости над смертностью в октябре составило 70, а за десять месяцев 364.

В течение прошлого года ЗАГС зарегистрировал 5259 новорожденных и 4541 покойника с превышением рождаемости над смертностью почти на 16%.