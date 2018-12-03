Население столицы растет: в Таллинне проживает 453 673 человека
По данным Регистра народонаселения, на 1 декабря число жителей Таллинна составило 453 673 человека, увеличившись за ноябрь на 345 человек, а с начала года — на 4909.
По данным Регистра народонаселения, на 1 декабря число жителей Таллинна составило 453 673 человека, увеличившись за ноябрь на 345 человек, а с начала года — на 4909.
В прошлом году в столице прибавился 5141 житель, рубеж в 450 тысяч населения был превзойден в мае, а рубеж в 400 тысяч — 1 сентября 2004 года, сообщает Раэпресс.
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