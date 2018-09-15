Нарвские садоводы подарили Керсти Кальюлайд 8-килограммовую тыкву

Из автомобиля вышла президент Эстонии Керсти Кальюлайд и прямиком направилась к садоводам-любителям, которые стояли у обочины дороги и продавали свежие овощи, фрукты и ягоды. Продавцы стали наперебой предлагать свой товар, конечно, бесплатно. Но президент, выбрав все необходимое, со всеми расплатилась. Невольно зашел разговор о жизни. Кто-то посетовал на плохое обустройство обочин дороги, хотя дело это, конечно, местной власти.

Вопрос не остался без внимания со стороны высокой гостьи. Признаться, я, автор этих строк, оказался у ”Прогресса” совершенно случайно. Но, честно скажу, несказанно обрадовался и удивился тому, что первое лицо государства вот так просто покупает товар на улице и по-житейски разговаривает с людьми.

На прощание нарвские садоводы подарили президенту 8-килограммовую тыкву. А со стороны службы президента нам — фотография на память о нашей встрече. Ее и прилагаю к своему письму.