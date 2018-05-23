Нарушивший ПДД и повздорившй с инспектором МуПо бизнесмен инцидент не комментирует

Крупный бизнесмен и один из основателей Riigireformi SA Яаанус Отса отказался от комментариев относительно инцидента, когда он нарушил в Старом городе ПДД и вступил в перепалку с инспектором МуПо.
”Мне нечего комментировать. Желаю вам хорошего дня”, — сказал Отса Delfi.
”При въезде в Старый город у человека, даже если он там зарегистрирован, должно имется разрешение на въезд. Этот жилец считает, что эстонские ПДД его не касаются, — прокомментировал ранее пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт. — Этот человек не считается со средствами организации дорожного движения и необходимостью использования ремня безопасности”.