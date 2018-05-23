23.05.2018, 18:03

Нарушивший ПДД и повздорившй с инспектором МуПо бизнесмен инцидент не комментирует

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Нарушивший ПДД и повздорившй с инспектором МуПо бизнесмен инцидент не комментирует
Kuvatõmmis

Крупный бизнесмен и один из основателей Riigireformi SA Яаанус Отса отказался от комментариев относительно инцидента, когда он нарушил в Старом городе ПДД и вступил в перепалку с инспектором МуПо.

”Мне нечего комментировать. Желаю вам хорошего дня”, — сказал Отса Delfi.

”При въезде в Старый город у человека, даже если он там зарегистрирован, должно имется разрешение на въезд. Этот жилец считает, что эстонские ПДД его не касаются, — прокомментировал ранее пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт. — Этот человек не считается со средствами организации дорожного движения и необходимостью использования ремня безопасности”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


СТУДИЯ DELFI | Яна Тоом: политическая культура в Эстонии ”хромает на голову”

23.05.2018
Депутат Европейского парламента, член правления Центристской партии Яна Тоом предложила правлению политической организации рассмотреть проект кодекса этики — документа, ставящего некие моральные рамки ведения дискуссий, дебатов и избирательных кампаний. Проект кодекса состоит из 13 пунктов, его недавно рассматривало правление ЦП, а 2 июня он будет вынесен на рассмотрение Совета уполномоченных. Сегодня в студии DELFI Яна Тоом рассказала о причинах и целях создания такого документа.
Подробнее

ВИДЕО DELFI: В Эстонии вступают в силу три закона о безопасности в сети. Что изменится?

23.05.2018
25 мая в Эстонии вступают в силу поправки к Закону о защите личных данных. 9 мая Рийгикогу принял Закон о кибербезопасности. Эксперт по кибербезопасности Анто Вельдре рассказал, что изменится и как это повлияет на жителей Эстонии. В скором времени в Эстонии вступят в силу поправки в закон о безопасности в сети. Они коснутся граждан других стран.
Подробнее


Скандально известная фирма Lyoness соблазняет жителей Эстонии Ferrari и беззаботной жизнью

23.05.2018
Фирма Lyoness (под новым названием Cashback World), работающая по принципу сетевого маркетинга, завлекает жителей Эстонии радужными перспективыми оказаться обеспеченными приличным благосостоянием на всю жизнь после непродолжительной работы по ”плетению сети”. Утверждается, что уже сейчас один эстонец зарабатывает 150 000 евро в месяц, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО DELFI: Олег Осиновский: у нас возможен фантастический экономический рост, но нужно избавиться от ”толстого” государства!

23.05.2018
22 мая в Таллинне состоялся II Таллиннский бизнес-форум ”Будущее уже сегодня”. Среди его спикеров и участников были представители местных властей, государственных учреждений и бизнес-сообщества, специалисты по налогообложению и юристы, бухгалтеры и предприниматели. С учетом недавних изменений в налоговом законодательстве, а также возможных грядущих реформ, большинство выступлений было посвящено состоянию предпринимательской среды в нашей страны, вопросам ее улучшения и развития.
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €

Будьте начеку! В Кохтла-Ярве молодые люди опрыскивают прохожих неизвестной жидкостью

23.05.2018
Телеканал LiTes сообщает, что в Кохтла-Ярве неустановленные молодые люди опрыскивают прохожих неизвестной жидкостью. Полиция эту информацию подтверждает и просит пострадавших сообщать о подобных фактах.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


КАРТА: Прямая автобусная линия между Пыхья-Таллинном и Хааберсти может стать реальностью

23.05.2018
Жители Хааберсти и Пыхья-Таллинна поддерживают идею запуска автобусной линии, которая соединила бы два городских района. За открытие прямой линии между Вяйке-Ыйсмяэ и Копли проголосовали 94 процента горожан, принявших участие в опросе. Районные управы сообщают, что направят Таллиннскому департаменту транспорта официальное предложение об открытии новой автобусной линии.
Подробнее

ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту водитель остановил ехавший по встречке автомобиль

23.05.2018
В четверг днем ехавший в Мяо по шоссе Таллинн-Тарту водитель увидел, как по четырехполосной дорогу ему навстречу по его полосе едет автомобиль, и заблокировал нарушителю проезд, пишет Geenius.
Подробнее

Издание: на российской границе измываются над эстонскими авто с изменившимися из-за административной реформы техпаспортами

23.05.2018
По сообщению местных жителей, на Юго-Востоке Эстонии пограничники разворачивают следующие в Россию машины, в техпаспорте которых значится адрес, который в результате административной реформы был изменен, пишет Maaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ