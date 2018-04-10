10.04.2018, 21:57

"Народу важно" на ETV+: молодежь ищет лучшей жизни вдали от родных краев


rus.delfi.ee
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"Народу важно" на ETV+: молодежь ищет лучшей жизни вдали от родных краев
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Северо-Восток — стареющий регион. Молодежь ищет лучшей жизни вдали от родных краев, доля пожилых жителей, в том числе и одиноких, растет.

Кто им поможет в случае беды - например, пожара? Кто в ответе за одиноких людей, соседи или городская управа? Где кончается ответственность человека и начинается опека со стороны общества? Эти вопросы обсуждали в передаче "Народу важно" на ETV+ с руководителем социального отдела Нарва-Йыэсуу Кяди Коппе и председателем НКО ProSpero Юрием Коноваловым.

Ведущие: Юрий Николаев и Сергей Степанов.

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