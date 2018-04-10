"Народу важно" на ETV+: Кто позаботится об одиноких?

Северо-Восток — стареющий регион. Молодежь ищет лучшей жизни вдали от родных краев, доля пожилых жителей, в том числе и одиноких, растет.

Северо-Восток - стареющий регион. Молодежь ищет лучшей жизни вдали от родных краев, доля пожилых жителей, в том числе и одиноких, растет.

Кто им поможет в случае беды - например, пожара? Кто в ответе за одиноких людей, соседи или городская управа? Где кончается ответственность человека и начинается опека со стороны общества?

Обсуждаем с руководителем социального отдела Нарва-Йыэсуу Кяди Коппе и председателем НКО ProSpero Юрием Коноваловым.