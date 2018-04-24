"Народу важно" на ETV+: что надо предпринять, чтобы уберечь леса от загрязнения?

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Со стихийными свалками бороться, конечно, надо. Но как правильно, никто не знает. Пока кажется, что чем больше борются, тем больше свалок появляется. Что происходит в наших лесах и в чем причина их захламления? Кто мусор уберет и что надо предпринять, чтобы уберечь леса от загрязнения?