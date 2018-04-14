14.04.2018, 14:30

Народный забег в парке Паэ поддержит Детский фонд Клиники ТУ

 (2)
rus.delfi.ee
EST 5
Pae park Lasnamäel
Pae park LasnamäelFoto: Rauno Volmar

Началась регистрация на третий Народный забег в парке Паэ, который пройдет 23 мая. Участие в забеге бесплатное, однако, на месте у всех будет возможность сделать пожертвование и поддержать Детский фонд Клиники Тартуского университета, сообщает управа Ласнамяэ.

В этом году 300 человек, которые первыми придут у финишу, получат медаль участника Народного забега в парке Паэ с символикой ЭР100.

Соревнование для всех бесплатное, но при желании участники смогут на месте сделать пожертвование Детскому фонду Клиники Тартуского университета. Все пожертвования будут направлены для оплаты поддерживающей терапии для тяжелобольных детей, которая позволит улучшить и облегчить их повседневную жизнь

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева отметила, что многие дети из Таллинна, а также из Ласнамяэ получали помощь Детского фонда Клиники Тартуского университета. Теперь и у жителей района и других участников забега будет возможность внести свой вклад в поддержку самых слабых членов нашего общества.

Маршрут забега будет пролегать как по пешеходным дорожкам, так и по тропам c мягким покрытием парка Паэ. Старт основного забега будет дан в 18:30 за зданием районной управы (Палласти, 54). Длина основной дистанции 4,8 км, которая состоит из двух кругов по 2,4 км. Трое лучших мужчин и женщин в каждой возрастной группе получат памятные призы.

Детям до 10 лет будет необходимо пробежать дистанцию в 300 метров. Забег начнется в 17.30 и будет проходить без учета времени. Всех юных участников на финише будет ждать сюрприз.

Народный забег состоится при сотрудничестве управы Ласнамяэ со спортивным клубом Sparta и НКО Stamina.

Дополнительная информация на сайте www.stamina.ee.

Зарегистрироваться можно здесь.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Ратас: использование в Сирии силы со стороны США, Великобритании и Франции — это крайняя, но необходимая мера

14.04.2018
Сегодня ночью США, Великобритания и Франция нанесли совместный ракетных удар по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума 7 апреля.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии, выпущено более 100 ракет

14.04.2018
По Сирии в ходе ночного удара было выпущено более сотни крылатых ракет. Российских военных об атаке предупредили французские коллеги. ПВО РФ в отражении ударов не участвовали, но, как уверяют в МО, сирийцы сбили многие ракеты своими комплексами, произведенными в СССР: С-200, "Бук", "Квадрат". В Минобороны также объявили о нанесении ударов по мирным целям — пока, впрочем, не назвав ни одной.
Подробнее





-20% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
119,20 €
-20% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
111,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106802002
128,70 €
77,22 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042006
139,50 €
83,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-20% Meeste käekell Police HORIZON PL.15246JSB/02M
159,- €
127,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Театр им. Маяковского представит в Таллине спектакль "Пигмалион"
23 мая на сцене Nordea Театр им. Маяковского представит остроумный и пышущий оптимизмом спектакль "Пигмалион"Самую знаменитую пьесу Бернарда Шоу "Пигмалион" поставил мэтр театральной режиссуры Леонид Хейфец. В роли профессора Хиггинса - народный артист России Игорь Костолевский. Премьера состоялась в Москве 8 декабря 2017 года с оглушительным успехом.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Удар по Сирии: Миксер рассказал, что можно ожидать в качестве ответной реакции от России

14.04.2018
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер прокомментировал, что удар по Сирии дает понять Асаду и его союзникам, что демократический мир не готов сносить применение химического оружия.
Подробнее

ГРАФИК DELFI: Смотрите, по каким местностям были нанесены удары в Сирии

14.04.2018
Телеканал CNN сообщил со ссылкой на очевидцев, что в Дамаске произошла серия взрывов. Они начались в то время, как президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации объявил о решении нанести удар по Сирии.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Путин: США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, по сути потакают террористам

14.04.2018
Президент России Владимир Путин назвал ракетный удар трех стран по Сирии "актом агрессии против суверенного государства". США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, по сути потакают террористам, заявил Путин. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН, говорится на сайте Кремля.
Подробнее