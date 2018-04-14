Народный забег в парке Паэ поддержит Детский фонд Клиники ТУ

Началась регистрация на третий Народный забег в парке Паэ, который пройдет 23 мая. Участие в забеге бесплатное, однако, на месте у всех будет возможность сделать пожертвование и поддержать Детский фонд Клиники Тартуского университета, сообщает управа Ласнамяэ.

В этом году 300 человек, которые первыми придут у финишу, получат медаль участника Народного забега в парке Паэ с символикой ЭР100.

Соревнование для всех бесплатное, но при желании участники смогут на месте сделать пожертвование Детскому фонду Клиники Тартуского университета. Все пожертвования будут направлены для оплаты поддерживающей терапии для тяжелобольных детей, которая позволит улучшить и облегчить их повседневную жизнь

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева отметила, что многие дети из Таллинна, а также из Ласнамяэ получали помощь Детского фонда Клиники Тартуского университета. Теперь и у жителей района и других участников забега будет возможность внести свой вклад в поддержку самых слабых членов нашего общества.