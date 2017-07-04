Народный судья в деле Сависаара раньше баллотировался в списках Центристской партии

В деле Эдгара Сависаара кроме судьи принимают участие также два народных судьи. Одним из них является член волостного собрания Раэ Аади Поттер, который два раза (в 2005 и 2009 годах) баллотировался и прошел в собрание в списках Центристской партии.

Тем не менее Поттер никогда не состоял в партии и в последний раз в 2013 году был избран в волостное собрание в списках Социал-демократической партии. Поттер сообщил Delfi, что с партией и Эдгаром Сависааром он никогда не пересекался.

”Выборы в местное самоуправление — к счастью, я считаю — отделены от большой политики и списки образуются на другом уровне. Просто нужно быть в каком-нибудь списке. Я никогда не входил в какую-либо партию и сейчас не вхожу”, — подтвердил Поттер.

Народный судья обязан сам оценивать, сможет ли он быть на заседании беспристрастным. Если создаться конфликт интересов, ему придется самом отойти от дел. Поттер этого делать не собирается: ”Если уж предложили, и дело показалось интересным, то почему бы нет”.

Кто такой народный судья?

Народный судья участвует в совершении правосудия уездными и городскими судами на основании и в порядке, предусмотренном законами о судебных процессах. При совершении правосудия народный судья имеет равные права с судьей.

Кандидатов в народные судьи выбирает собрание уполномоченных единиц самоуправления. Народный судья назначается на четыре года. Лицо нельзя назначить народным судьей больше, чем на два периода подряд.

По сути, целью народного судьи является представлять при отправлении правосудия обычного человека, который видит судебный процесс прежде всего с гуманного, а не с юридического аспекта.