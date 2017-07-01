Народные музыканты дадут бесплатный концерт на Пооламяги в Таллинне

Вчера в Таллинн приехало более пятисот народных музыкантов, для того чтобы начать репетиции к сегодняшнему празднику народной музыки. Совсем близко от Западных ворот стадиона ”Калев” состоится концерт с репертуаром, наполненным танцами.

Большой концерт праздника народной музыки состоится сегодня, 1 июля, в 15:00 в парке Пооламяги, который находится около стадиона ”Калев” в Таллинне. Руководители Пилле Каррас, Энрик Висла, Кристель Лаас, Йозеп Санг и Юхан Уппин.

”Вместе с певцами и танцорами в празднике примет участие более полутысячи музыкантов, играющих на народных инструментах. Надеюсь, что эти молодые люди заполнят городское пространство своей музыкой и будут радовать участников праздника не только во время концерта”, сказал творческий руководитель праздника народной музыки, руководитель сводного оркестра Юхан Уппин.

Музыканты народной музыки распределены в ансамблях по видам музыкальных инструментов на шесть групп: канделы, скрипки, гармони, мандолины, аккордеоны и сводный оркестр. Репертуар каждой группы состоит из 5-7 своих музыкальных отрывков. Помимо танцевальных мелодий, репертуар праздника народной музыки состоит в основном из старинных и народных мелодий, а также включает в себя много авторской музыки и музыки других стран.

”Народные музыканты также долго, как и участники праздника песни и танца, готовили свой репертуар и репетировали. В этом году отличительной чертой праздника будет, например, то, что впервые на празднике народной музыки прозвучит музыкальный инструмент укелеле”, добавил Уппин. Можно будет увидеть сколько учеников, которые только начали учиться играть на музыкальных инструментах, и для которых праздник станет хорошим толчком, чтобы продолжать заниматься народной музыкой.

Народные музыканты все годы тем или иным образом принимали участие в празднике песни и танца. Были представлены в программе в качестве оркестра народных инструментов и сопровождали живой музыкой выступления танцоров на празднике танца.