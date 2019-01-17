Наркоторговец, взяточник, алководитель… ”Ээсти 200” исключила из своих рядов людей с действующим уголовным наказанием. Те, у кого наказание погашено, оказались прощены

Сейчас их на три человека меньше. Вчера через несколько часов после соответствующего запроса со стороны издания вице-председатель партии Меэлис Нийнепуу сообщил о том, что из партии были исключены два человека. Это люди, у которых имеется действующее наказание. Самостоятельно покинул ряды политической силы брат ее исполнительного директора Каспар Напритсон, который в 2012 году был признан виновным в хранении большого количества наркотиков. Одним из членов партии с действующим наказанием был Юрий Пятницкий, еще одним — Алексей Яшин. У обоих подробных комментариев получить не удалось.

Как сообщил Нийнепуу, вступающие в партию люди должны подтвердить, что не нарушали законы ЭР. ”К сожалению, эти люди этого не сделали”, — сказал он и добавил, что партия проверила присланный журналистами список и решением руководства исключила этих людей.

Что касается тех, чье наказание уже погашено, то, по словам Нийнепуу, незаконопослушное поведение ”несомненно, достойно порицания”, но людей нельзя клеймить на основании их прошлых грехов, а ”Ээсти 200” является ”либеральной и гуманной политической силой, которая придерживается мнения, что каждый человек достоин второго шанса”. В основном, в данных случаях речь идет о вождении в пьяном виде.

”У меня есть близкий друг, который сидел в тюрьме, но который сейчас является докторантом Тартуского университета и занимается интеграцией в жизнь людей, которые оступились”, — привел в пример Нийнепуу.

Также, по его словам, СМИ уделяет вопросу уголовных наказаний членов партии ”Ээсти 200” непропорционально большое внимание, при том, что ”старые партии полны людей, на плечах которых лежат непосредственно дела о политической коррупции”.