29.11.2018, 20:40

Наркопаника среди столичных гимназистов: школьники распространяли поддельное письмо, в котором пугали школы наркорейдом

 (11)
rus.delfi.ee
EST 12
Наркопаника среди столичных гимназистов: школьники распространяли поддельное письмо, в котором пугали школы наркорейдом
Delfi lugeja

Учащиеся одной из школ в центре Таллинна начали распространять в социальной сети поддельное заявление полиции, будто бы полиция придет в школы брать пробы мочи.

С Delfi связался один ученик, со школы которого начало распространяться письмо. Он описывает, что разлетевшийся в чатах Facebook, в Snapchat и Instagram "документ", показывает, будто бы полиция разослала школам намерение взять у учащихся пробы мочи, чтобы выявить употреблявших наркотики учеников. Кто должен сдать пробу, согласно заявлению, должен назначить классный руководитель из своего класса.

Старший чиновник охраны правопорядка Пыхьяской префектуры Кристель-Лийз Каунисмаа опровергает любые слухи о таком наркорейде. "Полицейские не проводят в таком виде выборочные проверки для контроля употребления наркотиков. Если нам поступает информация, что в школе находится молодой человек с подозрением на наркотическое опьянение, то блюстители правопорядка отправляются в школу и доставляют его для проверки в отделение", — описала Каунисмаа.

Она констатировала, что, к сожалению, полицейским приходится время от времени ездить в школы за такими учащимися. "Мы призываем школьный персонал и всех родителей, а также самих учеников всегда сообщать, если они подозревают, что кто-то употребляет наркотики. Употребивший наркотическое вещество молодой человек нуждается в помощи, и возможности вмешаться есть", — пояснила полицейский.

Связавшись с несколькими школами, которым будто бы было отправлено заявление, выяснили, что руководство школы ничего не слышало.

Среди таллиннских гимназистов все-таки распространилась паника, потому что по самым безумным слухам из одной школы посреди дня в страхе перед рейдом сбежало 600 учащихся, а ученики другой школы раскупили в городских аптеках экспресс-тесты на наркотики.

Самые умные все же поняли, что речь идет о поддельном письме — в заявлении не только полно орфографических ошибок, но и поставленная на нем официальная подпись взята с просторов интернета (см. фото ниже).

Delfi lugeja
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