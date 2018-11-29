Наркопаника среди столичных гимназистов: школьники распространяли поддельное письмо, в котором пугали школы наркорейдом

С Delfi связался один ученик, со школы которого начало распространяться письмо. Он описывает, что разлетевшийся в чатах Facebook, в Snapchat и Instagram "документ", показывает, будто бы полиция разослала школам намерение взять у учащихся пробы мочи, чтобы выявить употреблявших наркотики учеников. Кто должен сдать пробу, согласно заявлению, должен назначить классный руководитель из своего класса.

Старший чиновник охраны правопорядка Пыхьяской префектуры Кристель-Лийз Каунисмаа опровергает любые слухи о таком наркорейде. "Полицейские не проводят в таком виде выборочные проверки для контроля употребления наркотиков. Если нам поступает информация, что в школе находится молодой человек с подозрением на наркотическое опьянение, то блюстители правопорядка отправляются в школу и доставляют его для проверки в отделение", — описала Каунисмаа.

Она констатировала, что, к сожалению, полицейским приходится время от времени ездить в школы за такими учащимися. "Мы призываем школьный персонал и всех родителей, а также самих учеников всегда сообщать, если они подозревают, что кто-то употребляет наркотики. Употребивший наркотическое вещество молодой человек нуждается в помощи, и возможности вмешаться есть", — пояснила полицейский.