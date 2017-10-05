Наркоманы Эстонии: пол, возраст, образование, работа, место жительства и прочее

По данным исследования, проведенного Институтом развития здоровья, в Эстонии — около 9-10 тысяч колющихся наркоманов, из них примерно 6 000 проживают в Таллинне, пишет Eesti Ekspress.

У половины столичных колющихся наркозависимых — основное образование, примено у четверти — среднее, менее чем у четверти — специальное. Основные источники дохода у 26% — государственные дотации, у 24% — временная подработка, у 23% — работа по специальности с частичной или полной занятостью.

69% из колющищся проживают не одни. 51% — с родителями и/или с сексуальным партнером — 26%. У 44% были или есть биологические дети, вместе с ними проживают 22% респондентов. Основным местом жительства за последние полгода называли дом или квартиру кого-то другого (42%, родители, родственники, друзья), свой дом или квартиру — 24% респондентов, арендованную площадь — 22%. 9% жили в приютах и социальных домах. Без определенного места жительства были 2%.

79% опрошенных поведали, что начали прием наркотиков не с внутривенного введения.

В среднем принимать вещества начали в 18 лет. Опрошенные в среднем колятся 12 лет. 66% колятся более 10 лет, 7% — менее трех.

В течение последних четырех недель в Таллинне основными внутривенными наркотиками были фентанил (78%) и амфетамин (20%). В меньшей степени — героин (0,9%) и метамфетамин (0,3%). В среднем колятся дважды в день.

Из всех опрошенных почти 35% живут в Ласнамяэ. Самые проблемные места — Паэ, Сикупилли, Сели, Лаагна, Прийсле и Мустакиви.

Второй сложный район — Пыхья-Таллинн. Там живут 33% от принимающих наркотики внутривенно, то есть порядка 1 807 человек. Самые проблемные зоны — Копли, Ситси, Карьямаа и Пельгуранна.