Наркоман Сергей: зачем работать, если я зарабатываю 3000 евро в неделю?

Эстонская полиция в прошлом году конфисковала рекордное количество фентанила, однако бедам зависимых это не положило конец и потребление продолжается полным ходом. Eesti Ekspress представляет истории двух типичных зависимых от фентанила с разным концом.
В больнице Висмари находится на лечении зависимый от фентанила 21-летний Сергей (имя изменено — прим. ред). Он опытный наркоман, который при необходимости получает новую дозу меньше чем за 10 минут. Она стоит 20 евро.
Отца Сергея убили, когда мальчику было всего два года. Мальчик жил с матерью, однако, по словам полиции, он был скорее уличным ребенком. Когда мать посадили в тюрьму, о мальчике заботились родственники.
Сергей попал в сферу интересов полиции в то время, когда большинство детей думает о поступлении в школу, в семь лет — за грабеж.