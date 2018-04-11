11.04.2018, 15:30

Наркоман Сергей: зачем работать, если я зарабатываю 3000 евро в неделю?

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Марта Тууль
Марта Тууль
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 7
Наркоман Сергей: зачем работать, если я зарабатываю 3000 евро в неделю?
Foto: Andres Putting

Эстонская полиция в прошлом году конфисковала рекордное количество фентанила, однако бедам зависимых это не положило конец и потребление продолжается полным ходом. Eesti Ekspress представляет истории двух типичных зависимых от фентанила с разным концом.

В больнице Висмари находится на лечении зависимый от фентанила 21-летний Сергей (имя изменено — прим. ред). Он опытный наркоман, который при необходимости получает новую дозу меньше чем за 10 минут. Она стоит 20 евро.

Отца Сергея убили, когда мальчику было всего два года. Мальчик жил с матерью, однако, по словам полиции, он был скорее уличным ребенком. Когда мать посадили в тюрьму, о мальчике заботились родственники.

Сергей попал в сферу интересов полиции в то время, когда большинство детей думает о поступлении в школу, в семь лет — за грабеж.

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