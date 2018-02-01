Наркобарон и владелец таллиннских шашлычек освободился из тюрьмы и сразу же был выслан из Эстонии

Наркобарона Ахлимана Зейналова (38) за примерное поведение досрочно освободили из тюрьмы, но сразу же задержали вновь и посадили на самолет до Стамбула, пишет Eesti Ekspress.

Постановление суда о досрочном освобождении вступило в силу в прошлый понедельник. Зейналов, известный как хозяин таллиннских шашлычек Šeš-Beš, Kiš-Miš и ”Баку”, отбывал наказание за финансирование масштабного наркобизнеса.

До задержания ”Алик” являлся одним из лидеров местного азербайджанского сообщества и мечтал создать в Таллинне центр азербайджанской культуры. В январе 2009 года его соотечественники организовали в Баку пикет с требованием о его освобождении, когда Азербайджан с визитом посетил президент Тоомас Хендрик Ильвес.

Утром прошлого вторника Зейналова заключили под стражу, отвезли в Таллиннский аэропорт и посадили на самолет Таллинн-Стамбул. Причиной экстрадиции на родину прародителей стало отсутствие вида на жительство в Эстонии, которого мужчина, как и серого паспорта, лишился с попаданием в тюрьму.

По словам защищавшего его Свена Силлара, Ахлиман сообщил, что в целости и сохранности добрался до Азербайджана. Адвокат отметил, что освобождению Зейналова предшествовали долгие переговоры с властями Эстонии и консульством Азербайджана в Таллинне. Ранее из Эстонии уехали жена и дочь Зейналова, добровольно отказавшись от вида на жительство.

Зейналова привезли в Эстонию в 1986 году в семилетнем возрасте, когда в Нагорном Карабахе разразилась война. Он вырос, женился, стал отцом и открыл три точки общественного питания. Ему принадлежало несколько недвижимых вещей и автомобиль BMW 7-й серии, хотя официальные его доходы были невелики. Сам он утверждал, что получил деньги в качестве подарков на свадьбу, приданого и наследства. Ранее издание писало, что Зейналова как минимум два раза пытались убить.

В места не столь отдаленные мужчина попал благодаря другому задержанному, который рассказал, что в 2005 году именно Зейналов (по кличке Шашлык) финансировал переправку 6 кг марихуаны и 120 кг гашиша из Голландии в Эстонию.

Зейналов отправился за решетку на 14,5 лет. Кроме того, его обязали выплатить государству 736 000 евро, которые он должен был получить в результате преступной деятельности.

В тюрьме Зейналов освоил профессию станочника деревообрабатывающих станков, высшее образование по организации и руководству производством, а также сдал экзамены по эстонскому языку на категории A2 и B1. У него не было дисциплинарных наказаний и тюремная программа высчитала, что вероятность его возвращения в течение двух лет к преступной деятельности составляет всего девять процентов. Несмотря на это, первые ходатайства о досрочном освобождении провалилась. Не помогло и то, что Зейналов первым из эстонских заключенных выиграл в комитете по правам человека ООН и объявил голодовку.

Тогда адвокат решил вместе с досрочным освобождением ходатайствовать и о высылке из страны, что после долгих переговоров с причастными сторонами и было сделано.