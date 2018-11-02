Напоминание резервистам: последний срок прибытия на учения "Шип 2018" — сегодня до 20 часов(21)
Силы обороны сообщили, что резервисты должны прибыть на объявленные еще в среду учения до 20:00 в эту пятницу.
Силы обороны сообщили, что резервисты должны прибыть на объявленные еще в среду учения до 20:00 в эту пятницу.
Учения начались в среду и продлятся до 4 ноября. Резервисты должны явиться в пункт сбора сразу же как получат приглашение. Прием резервистов ведется в течение всего того времени, что длятся учения.
Участие в дополнительных учениях является обязательным и если резервист не может прибыть на место, то должен сообщить об этом при первой же возможности. За игнорирование призыва ему может грозить штраф в размере до 300 штрафных единиц или арест.
По предложению командующего Силами обороны на учебные сборы вызываются резервисты, зачисленные в состав резервного подразделения 51-го батальона логистики службы тыла, в том числе резервисты, зачисленные в мобилизационный резерв.
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