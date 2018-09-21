21.09.2018, 15:25

Напоминаем! Завтра лучше оставить автомобиль дома

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rus.delfi.ee
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Autovaba päev Tallinnas
Autovaba päev TallinnasFoto: Madis Veltman

В предстоящую субботу, т.е. завтра, автомобиль лучше оставить дома, советует вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова, поскольку это — День, свободный от автомобиля, который проводится в рамках Европейской недели подвижности.

Измайлова вообще, что такой день должен стать обыденным, а раз в году может отмечаться День с автомобилем. Ведь мы по примеру многих уже других городов континента, стремимся к тому, чтобы жить без шума и выхлопных газов, этому служит совершенствование сети общественного транспорта и пешеходно-велосипедных дорожек, сообщает Раэпресс.

Завтра по всему городу с 10 до 17 часов пройдут разного рода мероприятия — пешие походы и велоэкскурсии, соревнования по ориентированию на общественном транспорте и многое другое. Центральное мероприятие "Двигаться!" пройдет на площади Вабадузе. Весь день будет бесплатным для всех общественный транспорт.

Изменения вносятся на завтрашний день в организацию движения транспорта. С 6 часов утра до 7 часов вечера для автомобильного движения будут закрыты бульвар Каарли и площадь Вабадузе от перекрестка с улицами Тоомпеа и Тынисмяги до Пярнуского шоссе. Об изменениях в движении общественного транспорта уже сообщалось. С программой дня и другими материалами можно ознакомиться на сайте: www.tallinn.ee/autovaba-paev-2018.

Tallinn Hockey weekend
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