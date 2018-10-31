Напитки в общественном транспорте: может ли водитель не пустить в автобус пассажира со стаканчиком кофе?

"В четверг хотела сесть в автобус 42. В руке у меня был только что купленный с собой кофе в специальном стаканчике. Захожу в автобус, а водитель начинает мне орать — с напитком нельзя, давай выкидывай. Говорю ему, что я еще не допила кофе, на что он — иди пешком! Благо подъехал другой автобус и я туда села без проблем. Кофе допила, а неприятный осадок остался", — пишет читательница Delfi.

"И я-то знаю, ведь многие по дороге на работу или просто по делам покупают с собой напитки на вынос, ну или из дома с собой в термокружке берут, чтобы сэкономить время. Почему спокойно нельзя проехать пару остановок со стаканчиком кофе?" — возмущается девушка.

Она признает, что на автобусах и другом общественном транспорте есть таблички со знаком, что с напитками в стаканах вход запрещен, но приводит доводы, что напитки с собой продают в специальных стаканчиках, откуда жидкость просто так не разольется.

"Значит алкаши и бомжи с открытыми банками пива в руках могут разъезжать у нас в автобусах безнаказанно, а девушке кофе попить нельзя. Со всякими маргиналами водители связываться не хотят, а на нормальных пассажиров орут. Что за несправедливость? Следующий раз перелью кофе в банку из-под пива — тогда точно водитель не пристанет" — подводит итог читательница.

TLT: водитель повел себя невежливо, но не пустить в автобус имел право