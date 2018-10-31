31.10.2018, 08:50

Напитки в общественном транспорте: может ли водитель не пустить в автобус пассажира со стаканчиком кофе?

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Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор 
EST 7
Напитки в общественном транспорте: может ли водитель не пустить в автобус пассажира со стаканчиком кофе?
Foto: Delfi kollaaž

Темп жизни в столице далеко не размеренный, поэтому купить по пути на работу или встречу кофе с собой — обычное дело. При этом значительная часть жителей Таллинна пользуется общественным транспортом. Читательницу Delfi с кофе в руках водитель не пустил в автобус — имеет ли он на это право?

"В четверг хотела сесть в автобус 42. В руке у меня был только что купленный с собой кофе в специальном стаканчике. Захожу в автобус, а водитель начинает мне орать — с напитком нельзя, давай выкидывай. Говорю ему, что я еще не допила кофе, на что он — иди пешком! Благо подъехал другой автобус и я туда села без проблем. Кофе допила, а неприятный осадок остался", — пишет читательница Delfi.

"И я-то знаю, ведь многие по дороге на работу или просто по делам покупают с собой напитки на вынос, ну или из дома с собой в термокружке берут, чтобы сэкономить время. Почему спокойно нельзя проехать пару остановок со стаканчиком кофе?" — возмущается девушка.

Она признает, что на автобусах и другом общественном транспорте есть таблички со знаком, что с напитками в стаканах вход запрещен, но приводит доводы, что напитки с собой продают в специальных стаканчиках, откуда жидкость просто так не разольется.

"Значит алкаши и бомжи с открытыми банками пива в руках могут разъезжать у нас в автобусах безнаказанно, а девушке кофе попить нельзя. Со всякими маргиналами водители связываться не хотят, а на нормальных пассажиров орут. Что за несправедливость? Следующий раз перелью кофе в банку из-под пива — тогда точно водитель не пристанет" — подводит итог читательница.

TLT: водитель повел себя невежливо, но не пустить в автобус имел право

Пресс-секретарь Tallinna Linnatranspordi AS Урмас Тооминг напоминает, что согласно договору между TLT и Таллиннским транспортным департаментом, пассажирам стоит избегать есть и пить в автобусах, а также заходить в них с открытыми едой и напитками.

По его словам, причина запрета кроется в том, что в процессе употребления пищи или напитков в автобусе еда и жидкости могут попасть на других пассажиров, испачкав их одежду.

"Водитель автобуса имеет право напомнить входящему пассажиру, что в общественный транспорт нельзя входить с открытыми едой или напитком. Конечно же, водитель должен сделать это вежливо, а не крича на пассажира", — уточнил Тооминг.

Является ли закрытый крышечкой стаканчик открытым напитком? Тооминг ответил, что в процессе употребления пассажир его открывает, поэтому он таковым становится. А что если пассажир просто хочет проехать с закрытым стаканчиком в руке пару остановок? Подобное не воспрещается, ответил пресс-секретарь.

Исходя из этого, водитель все же не имеет права запретить человеку со стаканчиком кофе зайти в автобус?

"Водитель сам в праве решать, ведь он не знает, будет ли пассажир пить кофе в автобусе или нет. В принципе, [в данной ситуации] водитель повел себя правильно. Однако если он действительно накричал на пассажира, то это не вежливое поведение", — дал наконец Тооминг конкретный ответ.

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