Напитки в общественном транспорте: может ли водитель не пустить в автобус пассажира со стаканчиком кофе?

Пресс-секретарь Tallinna Linnatranspordi AS Урмас Тооминг напоминает, что согласно договору между TLT и Таллиннским транспортным департаментом, пассажирам стоит избегать есть и пить в автобусах, а также заходить в них с открытыми едой и напитками.
По его словам, причина запрета кроется в том, что в процессе употребления пищи или напитков в автобусе еда и жидкости могут попасть на других пассажиров, испачкав их одежду.
"Водитель автобуса имеет право напомнить входящему пассажиру, что в общественный транспорт нельзя входить с открытыми едой или напитком. Конечно же, водитель должен сделать это вежливо, а не крича на пассажира", — уточнил Тооминг.
Является ли закрытый крышечкой стаканчик открытым напитком? Тооминг ответил, что в процессе употребления пассажир его открывает, поэтому он таковым становится. А что если пассажир просто хочет проехать с закрытым стаканчиком в руке пару остановок? Подобное не воспрещается, ответил пресс-секретарь.
Исходя из этого, водитель все же не имеет права запретить человеку со стаканчиком кофе зайти в автобус?
"Водитель сам в праве решать, ведь он не знает, будет ли пассажир пить кофе в автобусе или нет. В принципе, [в данной ситуации] водитель повел себя правильно. Однако если он действительно накричал на пассажира, то это не вежливое поведение", — дал наконец Тооминг конкретный ответ.