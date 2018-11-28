Нападение на Таранда — не первый подобный случай. В 1993 году пенсионеры атаковали министра социальных дел Марью Лауристин

1993 году ситуация в Эстонии была сложной. Страна вернула себе независимость меньше года назад, возможности государства во время экономического кризиса были ограничены, это сказалось и на пенсиях. Вместо пенсии платили прожиточные деньги в размере 260 крон (16,6 евро), да и это государству было сложно потянуть. Ситуацию ухудшало то, что во время СССР люди получали пенсию в размере 75% от своей прошлой зарплаты.

11 января 1993 года около тысячи пенсионеров собрались на Тоомпеа, чтобы выразить свои претензии. Протестующие напали на тогдашнего министра социальных дел Марью Лауристин, оторвав капюшон от ее пальто.

Протесты длились три дня, и так как угрозы физическим насилием не прекращались, премьер-министр Март Лаар потребовал закончить протесы. Через несколько дней после этого Лаар встретился с представителями учреждений для пенсионеров и вместе они пришли к решению, что пенсию не повысят, но у рабочих пенсионеров забирать ее не будут.